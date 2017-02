Grønlandsk danser skal på danseskole

Ny grønlandsk dansetalent på vej.

Sofie Louise Abelsen, der er danser hos Qiajuk Studios i Nuuk, er blevet optaget til Oure Høgskoles etårigt danseuddannelse for skoleåret 2017- 2018.

Dermed er Sofie Louise Abelsen den første grønlandsk-trænet danser til at komme ind på uddannelsen.

Har arbejdet intensivt

Det er hård konkurrence for at komme ind på Oure, og det er rift om pladserne, oplyser Ruth Montgomery- Andersen, der er ejer af Qiajuk Studios.

Og Sofie Louise Abelsen glæder sig til at komme igang med danseuddannelsen.

- Jeg er glad og stolt over at have kommet ind. Jeg har arbejdet, sammen med Ruth Montgomery- Andersen intensivt for at lave en audition og glæder mig meget til at begynde på Oure, når jeg er færdig med gymnasiet til sommer, siger Sofie Louise Abelsen.

