Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2018 - 16:41

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, mener imidlertid, at et rundt nul er godkendt.

Faktisk flot

- Når man tager i betragtning, at realvæksten i bruttonationalproduktet vurderes til at stige med 7,7 procent i 2016, så er det faktisk flot, at Grønland året efter ikke går i minus, men kan holde nullet eller måske en lille vækst, forklarer bankdirektøren over for Sermitsiaq.AG.

- Forskellen skyldes primært, at de seneste statistiske oplysninger giver en mere pessimistisk vurdering af udviklingen inden for fiskeriet og privatforbruget i 2017, skriver banken i sin analyse, der blev publiceret i forbindelse med årsregnskabet.