Grønlandsbanken ny sponsor for PANAM

For at blive en guldsponsor for PANAM 2016 kræver det et kontantbeløb på 350.000 kroner eller kombination af frivillig arbejdskraft og ekspertise. Det oplyser, Grønlandsbankens kommunikations- og marketingskonsulent, Peter Fleischer Rex.

Grønlandsbankens administrationsdirektør, Carsten Th. Pedersen glæder sig over at kunne støtte op om så stor en begivenhed.

En af de største sportslige begivenheder

- PANAM 2016 er en af de største sportslige begivenheder på grønlandsk fjeld nogensinde. Det er et stort projekt, som kræver mange hænder og økonomi, og GrønlandsBANKEN vil naturligvis bidrage med begge dele, udtaler Carsten Th. Pedersen.

Projektleder for PANAM2018 Poul Petersen ser samarbejdet med GrønlandsBANKEN og andre private virksomheder som essentielt for at lykkes med så stort et projekt.

Nemmere at lykkes

- De Panamerikanske mesterskaber kræver mange hænder og derfor er det ekstra vigtigt, at det private marked melder sig på banen med både hænder og økonomi. At Grønlands største bank endnu en gang støtter op om en stor sportsbegivenhed med økonomi og arbejdskraft, gør det på alle måder nemmere at lykkes med PANAM 2016.

