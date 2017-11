Grønlandsbanken lukker for betalingskort i aften

Lørdag aften og nat er det ikke muligt for Grønlandsbankens kunder at benytte betalingskort, og tilsvarende er det ikke muligt at benytte Grønlandsbankens hæveautomater i perioden.

- Det sker i op til fire timer fra kl. 21.00 lørdag den 25. november til kl. 02.00 søndag den 26. november, skriver Grønlandsbanken på deres hjemmeside.

Årsagen til den midlertidige lukning er teknisk vedligehold af Bankernes EDB Centrals (BEC) systemer i Danmark.

- Det har desværre ikke kunnet planlægges anderledes, og vi beklager på BEC’s vegne de gener, som den midlertidige lukning medfører, lyder det fra Grønlandsbanken.