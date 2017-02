Grønlandsbanken låner ud som aldrig før

Banken siger selv om regnskabet, at det er tilfredsstillende, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Regnskabet viser, at vi fortsætter med at levere en solid bundlinje og egenkapital. Men det vi glæder os mest over, er den historiske fremgang, vi har haft på udlånssiden. Det er særligt i fjerde kvartal, at vores medarbejdere har haft rigtig travlt. Vi er naturligvis ganske tilfredse med udviklingen, som både viser, at der er kommet mere gang i investeringerne i Grønland, men også at vi er konkurrencedygtige og står i en rigtig god markedsposition, udtaler bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken.

Det er bankens forventning, at den positive fremgang vil fortsætte i 2017, hvor banken samtidig har 50 års jubilæum, hvilket fejres til august.

Negative renter er en udfordring

Banken oplyser, at den har været udfordret af negative renter og lavere renteindtægter fra bankens obligationsbeholdning. Men omvendt har den formået at mindske tab og nedskrivninger på kundernes lån, oplyses det i bankens pressemeddelelse om regnskabet.

Grønlandsbanken oplyser, at den har en forventning om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på mellem 125 miillioner kroner og 145 millioner kroner, hvilket er nøjagtig samme estimat som for 2016.

Nøgletal