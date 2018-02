Grønlandsbanken bag historisk stort udlån

At øge udlånet giver ekstra travlhed, og derfor forventer bankdirektør Martin Kviesgaard, at banken skal udvide antallet af medarbejdere i de næste par år.

Flot årsresultat

Den store vækst i udlånsaktiviteterne er en af årsagerne til et årsresultat, der er bankens næstbedste. Nettorente- og gebyrindtægter stiger med syv procent til 310 millioner kroner og hører til hovedforklaringen på det flotte årsresultat.

Resultatet før skat blev 132,6 millioner kroner mod 113,4 millioner kroner i 2016. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lød på 152,7 millioner kroner, hvilket er 12,4 millioner kroner højere end året før, fremgår det af en pressemeddelelse, banken har udsendt.

Bankdirektør Martin Kviesgaard er mere end tilfreds med fremgangen i årsresultatet.

- Allerede i efteråret fik vi en pejling på, at vi ville få en ganske fornuftig indtjening for året, og derfor har vi også meldt optimistisk ud og opjusteret årsestimatet til 145-155 mio., siger bankdirektør Martin Kviesgaard, der mener, at bankens position står styrket.

Mindre i udbytte til aktionærerne

På trods af det pæne regnskab skal aktionærerne ikke glæde sig for meget. Det er nemlig besluttet, at man vil reducere udbyttet til aktionærerne for 2017 fra de senere års 55 kroner til blot 30 kroner per aktie. Dermed er der lagt op til at banken kan konsolidere sig yderligere.

At reducere udbyttet forklares med, at banken har behov for et økonomisk råderum, så der er plads til yderligere vækst i forretningen.

Indtjeningen for 2018

Banken forventer, at indtjeningen for 2018 vil ligge på 120 til 140 millioner kroner før skat.

- Når man oplever en vedvarende solid vækst i udlånet, og der er stor aktivitet med Qimatut-pension, så kræver det, at man som organisation er gearet til at kunne følge med. Det har vi kunnet indtil nu, men jeg forventer, at vi skal være lidt flere medarbejdere de kommende år samtidig med, at vi hele tiden prøver at effektivisere og introducere de nyeste digitale løsninger for kunderne, siger Martin Kviesgaard.