Grønlands vækst stærkt overvurderet

OBS: Grønlands Statistik meddeler, at der er sket en fejl i deres beregning af nationalregnskabet, der blev offentliggjort den 26. januar 2018. Det betyder at væksten er større end de 2,9 procent. Læs mere her.

I 2016 var væksten næsten syv procent, skriver Grønlands Økonomiske Råd i sin rapport fra september 2017.

Men vækstraten var stærkt overvurderet. Grønlands Statistik har netop offentliggjort et nationalregnskab, som viser en vækst i 2016 på 2,9 procent.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ny beregningsmetode

Det hører dog med til billedet, at Grønlands Statstik er overgået til en ny beregningsmetode af bruttonationalproduktet, kaldet »System of National Accounts 2008«, men det et ikke hele forklaringen på den store forskel.

– Vort tal er simpelthen for stort, og det kan ikke bortforklares, siger Økonomisk Råds formand, professor Torben M. Andersen til Sermitsiaq.

– Forskellen på tallene understreger den usikkerhed, som ligger omkring udarbejdelsen af sådanne prognoser. Man er i en diskussion tilbøjelig til at mene, at et tal er et tal, men der sker rent faktisk en løbende revision. Det er ikke fordi, at nogen har gjort et dårligt stykke arbejde, men det er simpelthen et spørgsmål om den måde, som statistikkerne bliver beregnet på. Så får man kigget tallene igennem en gang til, og der kommer en revision.

