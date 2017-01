Her er Grønlands stærkeste mand

I forbindelse med 'Kulturnat' lørdag afholdt motionscentret Fitnessgl 'Grønlands stærkeste 2017'.

Det skete i multihallen Inussivik i Nuuk.

Ved konkurrencen blev der løftet en specialbygget Qajaq i stål med ekstra vægte, gået med en speciel vægtstativ med fuld moskus hoved, og sidst blev der trukket en 2.800 kilo tung køretøj.

Succefuld aften

Der var tre vægtklasser ved konkurrencen, under 90 kilo, under 105 kilo samt over 105 kilo-klasse.

I den tungeste vægtklasse vandt Kim Ujarak Lorentzen fra Qeqertarsuaq, der dermed kan kalde sig for Grønlands stærkeste mand.

Det blev en succefuld aften, hvor der var omkring 500 tilskuere.

Se resultater fra konkurrencen:

Qajaq under 90 kg fire deltagere:

Qulutaq R. Kleemann 88 kg nr. 2 Nuuk

Nikolaj Joensen 90,5 kg. nr. 1 fra Aasiaat

Ejnar Knudsen 78 kg nr. 3 fra Sisimiut

Arne Heilmann 58 kg nr. 4 fra Nuuk

Qajaq disciplin under 105 kilo to deltagere:

Aputsiaq Høj kunne ikke løfte 88 kg dermed nr. 2

Kim Ujaraq Lorentzzen 100,5 kg fra Qeqertarsuaq blev nr. 1

Umimmak disciplin:

Arne Heilmann udgået blev nr. 4

Ejnar Knudsen 200 kg : 41 m 55 cm nr. 3

Qulutaq R. Kleemann 200 kg 43 m 50 cm nr. 1

Nikolaj Joensen 200 kg 43 m 15 cm nr. 2

Umimmak disciplin:

Aputsiaq Høy 250 kg. 23 m 20 cm nr. 2

Kim Ujarak Lorentzen 27 40 cm nr. 1

Armuarneq disciplin : bil der trækkes 20 meter:

Qulutaq R. Kleemann 28,11 sek

Arne Heilmann: 32,10 sek

Ejnar Knudsen : 31,82 sek

Nikolaj Joensen : 23,92 sek

Amuarneq disciplin:

Aputsiaq Høy: 32,45 sek

Kim Ujarak Lorentzen 26,71 sek.

Dermed fordelt under 90 kg medaljer:

Nr. 1 Nikolaj Joensen fra Aasiaat

Nr. 2: Qulutaq R. Kleemann fra Nuuk

Nr. 3: Ejnar Knudsen fra Sisimiut

Nr. 4 Arne Heilmann fra Nuuk

Dermed fordelt under 105 kg medaljer: