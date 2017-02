Der var udsolgt til koncerten med Zedna inden dørene blev åbnet i Katuaq.

Som en lille trøst til alle uden for Nuuk og dem der ikke nåede at få en billet, bringer vi her et lille klip fra koncerten.

LÆS: Glædeligt genhør med Zedna

Se Nina Kreutzman Jørgensen, Julie Berthelsen, Stinne Fleischer, Tupaarnaq Mathiessen, Katsi Kleist Eriksen og Nukâka Coster-Waldau ved den fælles afslutning af koncerten.