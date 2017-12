Grønlands nye Hollywood-stjerne venter tvillinger

Nive Nielsens liv har været en lang turné siden udgivelsen af debutalbummet i 2009. Siden udgivelsen af albummet Feet First i slutningen af 2015 har bandet været på farten. De har spillet i Tyskland, Belgien, hele Skandinavien, USA og Canada, kun afbrudt af seks måneders pause, hvor Nive Nielsen deltog i filmoptagelserne til tv-serien The Terror, som hun har fået en rolle i.

Måske kan skuespil fremover blive et supplement til musikken, hvilket vil kunne betyde, at Nive kan sætte farten lidt ned. Ikke mindst fordi rollerne er noget bedre betalt end musik nu om stunder. Den eneste måde, bandet kan finansiere deres udgivelser, er ved at turnere. Nye sange bliver skrevet undervejs og indspillet rundt omkring i verden, og det er en møjsommelig proces, som har gjort, at der gik hele seks år mellem Nives to album.

Om ikke andet, så bliver der behov for at få tempoet sat ned. Nive Nielsen venter nemlig tvillinger til april.

Hun har gennem de seneste tre år dannet par med guitaristen i The Deer Children, Charlie Shapiro. De to blev gift på Nuuks rådhus i september sidste år, og parret planlægger at leje et hus sammen i Nuuk.

- Det er dejligt, at han er en del af bandet. Vi rejser så meget, så jeg kunne jo ikke have et forhold til én, som jeg var nødt til at efterlade bag mig hele tiden. Det er vigtigt for vores forhold, at vi begge har lyst til at leve på den her måde, siger Nive.

