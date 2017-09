Grønlands første fantasyfilm på vej til det store lærrede

Marc Fussing Rosbach på 22 år havde i tre til fire år gået og drømt om at lave en spillefilm, der blander gamle grønlandske myter med moderne fantasy..

Sidste efterår kunne han så for alvor gå i gang med at gøre drømmen til virklighed, og nu er han så klar til at præsentere den første grønlandske fantasi/eventyrfilm, Akornatsinniittut - Tarratta Nunaanni.

Den unge mand har selv optaget, redigeret, lave musik, lavet effekter og lavet engelske undertekster og er nu færdig med sin film.

Familien har bakket ham op, og har blandt andet hjulpet med at skaffe finansiering til filmen.

- Smukke billeder, af smukke omgivelser fra Ilulissat. Her vil man kunne se skuesspillere fra hans egen barndomsby udfolde sig i det store lærred. Sådan beskriver Ane Lena Fussing Rosbach filmen, som hun er producer for.

Filmen beskriver kampen mellem mørke og lyse angakkoq (åndemanere).

Marc Fussing Rosbach har nu i samråd med biografleder i Katuaq, Bill Bering og Uffe Bang fra Biffen i Ilulissat sat datoen for verdenspremieren, som bliver den 26.oktober.

Filmen vil ligeledes blive vist i Nuuk International Filmfestival i ugen op til premieten for filmfolk fra hele Norden.

Se trailer af den første grønlandske fantasyfilm

Nedenfor kan du se billeder fra filmen: