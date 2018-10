Grønland vil sælge smeltevand på flaske til kineserne

redaktionen Onsdag, 31. oktober 2018 - 17:55

Naalakkersuisoq for erhverv og ernergi Aqqalu Jerimiassen er i disse dage i Kina for at lære kineserne at drikke grønlandsk smeltevand.

Det skriver den danske avisen Politiken.

Han er en mulighed, fordi kineserne slås med store forureningsproblemer og derfor køber enorme mængder drikkevand på flaske. Forbruget bliver ved med at stige, viser statistikken.

Samtidig er det grønlandske smeltevand noget af det reneste, man kan forestille sig. Vandet har været frosset ned i indlandsisen i op til 50.000 år, og kombinationen af kulde og nærmest ingen kontakt med mennesker betyder, at spredningen af bakterier i vandet har været minimal. Derfor er det helt bogstaveligt lige til at drikke.

- Vandet er naturligt sterilt, siger Aqqalu Jerimiassen til Politiken.

Når virksomheder tidligere har ønsket at udvinde nogle af Grønlands naturressourcer, har fremgangsmåden været, at de selv skulle lokalisere de steder, hvor det kunne lade sig gøre.

Men denne gang har Naalakkersuisut vendt fremgangsmåden på hovedet.

Naalakkersuisut har betalt De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, for at lokalisere steder, hvor det er nemt og ufarligt at komme til for at tappe og producere det rene smeltevand.

Foreløbig har Geus fundet seks steder på vestkysten, hvoraf det ene allerede er givet i licens til firmaet Inland Ice, som producerer vand på flaske, mens de fem andre steder senere sendes i udbud. Geus har samtidig testet vandet alle seks steder og sikret, at det lever op til de standarder for rent drikkevand, der gælder i EU.