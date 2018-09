Grønland risikerer at miste en tredje forsvarskontrakt

Redaktionen Lørdag, 22. september 2018 - 09:26

Der er 500 millioner kroner på spil for det grønlandske samfund, når Forsvaret i løbet af kort tid træffer beslutning om, hvilket selskab der fremover skal stå for eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Hidtil har Air Greenland haft den såkaldte SAR-kontrakt, men den kan blive tabt til et udenlandsk helikopterselskab.

Udenlandske selskaber

Flere udenlandske selskaber har vist interesse for at overtage kontrakten om eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Blandt andre norske Lufttransport og belgiske NHV har budt på opgaven. En SAR-kontrakt vil dels i sig selv være interessant for et udenlandsk selskab, men den vil også give vinderen fodfæste på det grønlandske marked for helikopteroperationer.

