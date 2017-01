Grønland risikerer at blive ladt i stikken

FinansWatch skriver, at Mobilepay endnu ikke er klar med en løsning, som betyder, at man kan håndtere mobiltelefonkunder med grønlandske eller færøske numre.

Det skyldes, at man i Grønland kun opererer med seks cifre i ens telefonnummer og ikke otte som i Danmark. Og Mobilepay-it-systemet er endnu ikke gearet til at håndtere seks cifre.

Der arbejdes på en løsning, skriver FinansWatch, men Mobilepay kan ikke garantere at nå at være færdig med en løsning den 28. februar, hvor Swipp-løsningen lukker.

Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig for Mobilepay, oplyser til FinansWatch, at man endnu ikke har fundet ud af, hvad det koster i udviklingsressourcer at tilpasse systemet til grønlandske og færøske forhold.