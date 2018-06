Grønland repræsenteret ved Indigenous Fashion Week

Redaktionen Søndag, 03. juni 2018 - 14:31

Det er SIUA / Kisserup Arctic, Greenland Business og Visit Greenland gik sammen for at gøre projektet til virkelighed.

Blandt de nordamerikanske oprindelige folk samfund gik den grønlandske deltagelse ikke ubemærket hen.

- Indigenous mode kan omdefinere mainstream mode og kunst: vores mode illustrerer vores historier, traditioner, suverænitet og overlevelsesevne. Vi er glade og beærede over at Grønland deltager i denne begivenhed, grønlændere er en vigtig del af de nordlige oprindelige samfund. Vi skal huske, at vi sammen skaber mere tilstedeværelse og synlighed, siger Sage Paul, kunstnerisk direktør ifølge en pressemeddelelse fra Visit Greenland.

Fremme økonomisk vækst for lokale iværksættere

Greenland Business og Visit Greenland støtter dette innovative projekt, da det er vigtigt at skabe synlighed for Grønland og bidrage til at fremme økonomisk vækst for lokale iværksættere.

Blandt deltagerne bidrager inuk Design med to kjoler, som er designet af Liss Stender. Det er den canadiske kunstner Catherine Blackburn, der har spurgt inuk Design om, hun må bruge to kjoler til hendes runway show.

I forbindelse med modeugen er der planlagt flere officielle arrangementer til at fremvise, fremme og fejre Grønland og dets kultur. Delegationen blev inviteret til en modtagelse af den ærede Elizabeth Dowdeswell, løjtnant guvernør i Ontario, til en middag med den danske generalkonsul samt til et grønlandsk VIP- og pressearrangement hostet af den grønlandske repræsentation i Nordamerika.