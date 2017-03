Grønland mangler den gode historie

I den netop udgivne undersøgelse for 2016 er Grønland helt nede på en 55. plads ud af 104 lande i den vigtigste rangordning, »Investment attractivness«, der beskriver tiltrækningskraften på rå stofinvestorer, både hvad angår selve råstofferne og rammevilkår- ne.

I 2015 lå Grønland som nummer 26. Og der er langt op til de gode år i 2012 og 2013 hvor Grønland nåede en syvendeplads i indekset.

Grønlands placering i Fraser instituttets indeks, førte straks til en hævet pegefinger fra Grønlands Erhverv, som mener mudret råstofpolitik og mistro skræmmer investorerne bort.

Men måske kan baggrunden for faldet lige så vel findes i, at Grønland er blevet en gammel nyhed blandt råstofinvestorerne, siger lektor Anne Merrild Hansen ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

Hun er ekspert i minesektoren og samspillet mellem mineselskaber og samfundet.

- Jeg hæfter mig ved at nogle af de steder, som er i top som investeringsområder er Saskatchewan og Manitoba. Og noget af det som er kendetegnende for Saskatchewan, som har seks aktive uranminer, er at de har lært på den hårde måde at få skabt opbakning til mineprojekter lokalt. Det er de ret gode til. De har fået den gode historie, siger Anne Merrild.

Det samme gælder ikke Grønland, som dukkede op på investorernes og mineselskabernes verdenskort i 2012, netop som råstof- boblen brast og interessen for nye projekter styrtdykkede.

- Vi har haft nyhedens værdi og interesse. Pludselig gik det op for det internationale minemiljø, at her var nogle råstoffer der var værd at komme efter. Der var en nyhedsværdi, som gjorde, at mange blev nysgerrige på at komme til Grønland. Men nu er det ikke så nyt mere. Så det vi har brug for nu, er den gode historie. Vi har brug for at vise at der er nogle projekter som kan blive til noget og at vi kan finde ud af at håndtere dem, siger hun.

