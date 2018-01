Grønland er ikke længere på EU's observeringsliste

Grønland blev i begyndelsen af 2017 sat på en observeringsliste over potentielle skattely.

Skattely-lande er typisk lande med lave skattesatser, favorabel skattelovgivning, men kan også være lande med begrænset eller ingen adgang til informationsudveksling.

- Den 5. december 2017 publicerede Økonomi og Finansrådet for EU-kommissionen en sortliste over 17 skattely-lande. På baggrund af Skattestyrelsens indsats i løbet af 2017 er Grønland ikke havnet på listen. Grønland er blevet flyttet fra den sorte liste til en såkaldt provisorisk grå liste, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Lever op til standarder

Skattestyrelsen har nemlig arbejdet for at Grønland i midten af 2017 kunne blive medlem af Global Forum og sidenhen har deltaget aktivt i den internationale debat.

- Derudover har Skattestyrelsen forpligtet sig til at foretage de første udvekslinger af skatteoplysninger i september 2018. Slutteligt forventes det at Grønland tilslutter sig ”Inclusive Framework on BEPS” og lever op til de internationale standarder der følger med, oplyser selvstyret.

Ekstra fokus

Styrelseschef Kim Neumann Nielsen er glad for at være en del af det internationale samarbejde på skatteområdet, og ser frem til, at arbejde sammen med de over hundrede lande der deltager.

- Skattestyrelsen står overfor et år, hvor der vil være ekstra fokus på det internationale skatteområde, så Grønland er klædt godt på til de internationale samarbejdspartneres revision af det nationale skattesystem, siger han ifølge selvstyret.

Ved udgangen af 2018 forventer Skattestyrelsen at Grønland har implementeret den relevante lovgivning og har inkorporeret arbejdsgange der endegyldigt kan fjerne Grønland fra den provisoriske grå liste.