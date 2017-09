Grønland er ikke attraktiv nok

Anstalten i Nuuk er forsinket yderligere seks måneder grundet mangel på arbejdskraft i 2015 og 2016, en dårlig vinter sidste år og tekniske vanskeligheder i byggeriet.

At byggeriet er forsinket er ikke usædvanligt i Grønland. Og ofte spiller mangel på arbejdskraft ind i regnestykket. Det fortæller Preben Kold Larsen, der er direktør i entreprenørvirksomheden Permagreen, der har fagentreprisen på anstalten, skriver Sermitsiaq.

Mangler arbejdskraft

Han så gerne, at det blev meget lettere for selskaber at rekruttere arbejdskraft uden for landet.

- Hver gang der kommer de her ryk med mange opgaver, så er der ikke arbejdskraft nok i Grønland. Og vi oplever store udfordringer med at rekruttere arbejdskraft uden for landet. Skal vi for eksempel hente en betonarbejder eller tømrer uden for Norden, så skal vi igennem udlændingeservice, og i selvstyret forholder man sig meget skeptisk til, om der nu er behov for denne arbejdskraft, siger Preben Kold Larsen til Sermitsiaq.

For det betyder, at der let kan gå 3-4 måneder med det administrative arbejde, og så har vedkommende fundet et andet job.

