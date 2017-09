Grønland med i internationalt samarbejde mod skattely

Grønland går nu sammen med 145 andre lande for at forhindre, at landskassen mister skatteindtægter ved at pengene flyttes til udlandet.

Det sker ved at Grønland er blevet medlem at Global Forum, som er et samarbejde under OECD.

Udveksling af oplysninger

Grønland blev den 8. februar officielt inviteret til at blive medlem af Global Forum om transparens og udveksling af skatteinformationer. Den 29. august blev Grønland officielt budt velkommen som medlem af Global Forum.

- Jeg er glad for at vi nu er optaget i Global Forum, hvor vi i fællesskab med 145 andre lande vil arbejde for at sikre vores skatteprovenu og søge at undgå grænseoverskridende skatteunddragelse, skriver naalakkersuisoq for skatter fog finanser, Aqqaluaq B. Egede (IA) i en pressemeddelelse.

Medlemskabet betyder, at Grønland nu skal sørge for, at der sker en automatisk udveksling af skatteoplysninger med det øvrige lande i samarbejdet.