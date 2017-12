Grønland fastholder sine kvoter i færøsk farvand

Efter to dage i København med forhandlinger på embedsmandsplan enedes parterne om at forlænge den nuværende aftale til også at gælde for 2018. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Blåhvillinge-kvote

Dette betyder, at Grønland i 2018 modtager 13.000 tons blåhvilling fra Færøerne, mens Grønland også kan fiske sin NEAFC kvote på 7.515 tons i færøsk farvand. Dette giver Grønland en samlet blåhvillinge-kvote i færøsk farvand på 20.515 tons

Færøerne fastholder således sine kvoter i Grønlandsk farvand, se nedenstående tabel.

Tilfredstillende

- De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri og Fangst at fiskeriaftalen med Færøerne er meget tilfredsstillende, lyder det fra selvstyret.

Se hele fordelingen af forskellige arter på Selvstyrets hjemmeside.