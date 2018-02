Grønland får bedre karakterer som råstofland

Det fremgår af den seneste undersøgelse, som det anerkendte canadiske institut, Fraser Institute, har gennemført blandt internationale aktører i råstof- og investorbranchen. Undersøgelsen offentliggøres altid forud for den store minekonference PDAC i Toronto, hvor knap 30.000 personer inden for råstof- og investorbranchen deltager.

Rekordstor delegation til Toronto

Konferencen løber af stablen den 3. til 7. marts, og Grønland har en rekordstor delegation på knap 80 erhvervsfolk, embedsfolk og politikere med på konferencen. Naalakkersuisoq for råstoffer Mute B. Egede deltager og skal have en række møder med internationale råstofvirksomheder.

Finland topper Fraser-listen som det mest populære land at efterforske mineraler i. I 2016 lå Finland på en femteplads.

Grønlands position har igennem de seneste fem år varieret meget fra en flot syvendeplads i 2013 til en knap så attraktiv placering som nummer 55 i 2016.

Placering/antal lande og regioner

2017: 34/91

2016: 55/104

2015: 26/109

2014: 42/122

2013: 7/112

- Det glæder os absolut, at vi er gået frem i undersøgelsen. Det må være et udslag af, at vi har lagt os i selen, siger departementschefen i råstofdepartementet Jørgen T. Hammeken-Holm til Sermitsiaq.AG.

Politisk indeks

Mens geologiske og økonomiske faktorer har en stor indflydelse i råstofindustrien, så spiller det politiske klima også en vigtig rolle.

På det politiske indeks har Grønland også forbedret sin position med en placering som nummer 54, hvilket er ni pladser bedre end i 2016. Placeringen er dog igennem de seneste fem år den næst ringeste.

Placering på politisk indeks

2017: 54/91

2016: 63/104

2015: 25/109

2014: 28/122

2013: 19/112

Irland placerer sig igen i toppen på det politiske indeks. Det er femte år i træk, at Irland indtager den position. De lande som ligger i bunden er blandt andet Venezuela, Zimbabwe, Guatemala, Congo og Kina.

Investeringer øget

2700 personer i råstof- og investorbranchen fra hele verden har haft mulighed for at besvare undersøgelsen. 360 respondenter danner grundlag for undersøgelsen.

Fraser Institute fastslår også, at investeringerne i råstofindustrien er steget fra 1,9 milliarder dollars i 2016 til 2,3 milliarder dollars i 2017.

Se hele undersøgelsen: Survey of Mining Companies 2017