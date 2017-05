Grønland vil være center for arktisk forskning

- Store lande som USA, Rusland, Kina og Japan samt en del europæiske lande øger ikke kun deres arktiske forskningsprogrammer, de arbejder også på at koordinere deres forskningsaktiviteter og styrke deres netværkssamarbejde, oplyser departementet for uddannelse, kultur, forskning og kirke.

Departementet er gået i gang med at undersøge, om der er grundlag for at etablere et internationalt forskningsHUB i Grønland, hvilket er en form for center, som kan blive omdrejningspunkt for arktisk forskning.

I samme ombæring vil det også blive undersøgt, om Grønland kan få en central rolle som forskningsformidler, når det gælder arktiske forhold.

I morgen tirsdag vil der blive afviklet et seminar med internationale eksperter inden for etablering af forskningsHUBs og torsdag er der indbudt til en workshop om forskningsformidling i Grønland. Begge arrangementer gennemføres på Hotel Hans Egede i Nuuk.