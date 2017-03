Grønland vil bryde ud af fodboldisolationen

Selv om der er enkelte kunstgræsbaner i Grønland, bliver de fleste fodboldkampe spillet på grus. Men banerne er ofte for våde eller tørre til at fungere i de knap fire måneder, de ikke er dækket af sne.

Klimaet er en kæmpe udfordring for fodboldens udvikling på Grønland, hvor der drømmes om en fremtid med turneringer og kampe i udlandet. Om at have et rigtigt landshold.

Det fortæller John Thorsen, formand for Grønlands Boldspil-Union, GBU.

Grønland er et af de sidste lande, der ikke er med i et internationalt fodboldforbund. Primært fordi landet ikke er anerkendt som selvstændig nation af FN. Men også fordi fodboldforholdene ikke lever op til kravene.

Men nu rør Grønland på sig i en anden boldgade. Fodbold-nichen futsal, der foregår indendørs med fem spillere på hvert hold, blomstrer på den isbelagte ø.

Efter landets futsal-herrer gjorde sig bemærket i en turnering i Sverige, er de inviteret til Tjekkiet 18.-19. marts.

Turneringen er for u-landshold og normalt forbeholdt medlemmer af Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, hvor Grønland ikke er inde i varmen.

Invitationen har givet drømmen om et medlemskab ny næring. For selv om futsal-eventyret er en parentes i det store billede, er det et tegn på, at grønlandsk fodbold er ved at blive anerkendt, mener John Thorsen.

- Vi er ikke bare et uland i fodboldsammenhæng. Vi gør rigtig meget for at udvikle os. Det er med til at bane vejen til Uefa.

- Vi kan tage på studietur til Danmark og møde nogle klubber, hvis de vil. Men i Tjekkiet kan vi møde landshold, siger han.

Meget har ændret sig, siden Grønland første gang bejlede til Uefa i slutningen af 1990'erne. Kravet om græsbaner er erstattet med kunstgræs, og det åbner muligheder for et plantefattigt land.

Trods reglen om selvstændighed blev Gibraltar, der ikke er anerkendt som selvstændig nation, optaget med hjælp fra sportsdomstolen CAS i 2011.

Ansøgningen gik igennem, fordi den blev sendt, inden reglen om selvstændighed blev vedtaget. Det har været med til at ruske op i kravene, fortæller Allan Hansen, der er medlem af Uefas eksekutivkomité.

5. april mødes Uefa til kongres i Finland, hvor komitéen stiller forslag om ændring af optagelseskravene.

Forslaget lyder, at et land blot skal være anerkendt som selvstændig nation af et flertal i FN - som det er tilfældet i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Det vil gavne Grønlands muligheder, vurderer Allan Hansen.

- I takt med at Grønland får mere selvstyre, nærmer det sig Uefa. Sker det, vil jeg ikke afvise, at man kan begynde en ansøgningsproces, selv om landet ikke har opnået fuldstændig selvstændighed.

- Grønland er på et forstadium til medlemskab. Jeg er langt mere optimistisk nu, end jeg var for fem år siden, siger han.

Målet er at ansøge i 2020, fortæller John Thorsen.

I 2015 indgik GBU et samarbejde med Dansk Boldspil-Union i forsøget på bryde ud af fodboldisolationen.

Aftalen bygger på uddannelse af dommere og trænere samt etablering af fire til seks 11-mands kunstgræsbaner. Lige nu er der to, som landets kommuner selv har etableret.

/ritzau/