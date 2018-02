Grønland skal arbejde hårdt for at udnytte de kinesiske muligheder

I sidste måned meldte Kina ud med en officiel strategi for Arktis i et såkaldt White Paper. Dokumentet indeholder ikke de store overraskelser, men stadfæster at Kina har interesser i regionen, vurderer flere forskere.

Samtidig lyder vurderingen, at Kinas ambitioner i Arktis og planerne om at etablere en ‘Polar Silkevej’ byder på både muligheder og udfordringer for Grønland.

- Mulighederne ligger i, at der med planerne om den ‘Polare Silkevej’ vil følge kinesiske investeringer i de arktiske lande, siger Camilla T.N. Sørensen fra Forsvarsakademiet til Sermitsiaq.AG. Hun har netop udarbejdet en analyse af det kinesiske White Paper.

For Grønlands vedkommende vil det for eksempel kunne være investeringer i et styrket samarbejde i forskning indenfor klima og miljø. Det kan også være forskning i opstilling og brug af satellitter i arktiske områder og forskning relateret til ‘Den Polare Silkevej’, som udvikling af ny teknologi og kapacitet til skibe, skriver Camilla T.N. Sørensen i sin analyse.

Risiko for ny afhængighed

Også den new zealandske forsker Anne-Mary Brady mener, at Grønland kan få glæde af kinesiske investeringer, hvis man vel at mærke tænker sig.

- Kinas interesse i Grønland byder på både muligheder og risici. Risikoen er, at Grønland bytter sin afhængighed af Danmark ud med en afhængighed af Kina, som giver Grønland et mindre spillerum for forhandling end i dag, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Interesse i direkte forbindelser til Grønland

Anne-Mary Brady forklarer, at Kina generelt interesserer sig for nye stater der er på vej, og bestræber sig på at knytte forbindelser.

Camilla T.N. Sørensen peger i sin analyse på, at det er bemærkelseværdigt, at naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen (S) i januar blev modtaget af den nye kinesiske ambassadør. Samtidig går kineserne fortsat på listesko, da de absolut ingen interesse har i, at træde på nogle danske ligtorne, når det gælder realtionerne internt i Rigsfællesskabet.

Konstruktiv dialog skal afløse skænderier

Og netop disse relationer bør man hurtigst muligt kigge nærmere på, hvis Grønland skal få glæde af den kinesiske interesse, vurderer Camilla T.N. Sørensen.

- Det kræver, at København og Nuuk bliver langt bedre til at tale sammen, når det gælder de kinesiske interesser, siger hun.

Camilla T.N. Sørensen siger, at det kræver en åben og konstruktiv dialog, i stedet for at man bruger hele energien på skænderier, således som det for eksempel skete i debatten om Isua-jernminen og senest da et kinesisk selskab viste intresse i at købe Grønnedal.

- I dag er situationen i høj grad præget af mistillid fra grønlandsk side og berøringsangst fra den danske.

Hårdt arbejde

Camilla T.N. Sørensen peger på, at Arktis ikke spiller nogen rolle i den seneste samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina. I andre arktiske stater som Norge, Finland og Island fylder netop spørgsmålet om Arktis en stor del af samarbejdet. For hende et klart eksempel på den manglende dialog mellem den danske regering og Naalakkersuisut

- Hverken Danmark eller Grønland kan håndtere Kinas stigende rolle og tilstedeværelse i Arktis alene. Og dermed heller ikke drage nytte af den.

Anne-Mary Brady peger ligeledes på, at Naalakkersuisut må til at smøge ærmerne op. Det handler nemlig ikke blot om Kina. Den stigende kinesiske interesse vil også få USA til at reagere.

- Grønland er sårbar, da det har begrænsede menneskelige ressourcer, når det gælder om at håndtere de strategiske interesser fra Kina på den ene side og USA på den anden. Der ligger noget meget hårdt arbejde forude for Naalakkersuisut, fastslår Anne-Mary Brady.

