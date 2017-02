Grønlænderskib tvunget til at forlade kajplads

M/S Signe Rink, der også er kendt som 'Grønlænderskibet', skal ikke længere ligge til kaj ved Grønlandskajen på Christianshavn i København.

For efter konflikt med kajpladsens udlejer, foreningen Det Arktiske Hus, har valgt at opsige lejemålet med skibets ejer, Werner Blohm, skriver public service-stationen KNR.

- Manglende lejebetaling, for meget fest og nabofejder med andre skibe er blevet for meget for udlejerne, siger direktøren for Arktisk Institut, Bent Nielsen, til KNR.

Afviser anklager om uro

Men overfor KNR afviser Werner Blohm anklagerne fra Arktisk Institut.

Werner Blohm fortæller, at han løbende har gæster ombord. Men i hans øjne handler opsigelsen ikke om uro, men om kommerciel indtjening for foreningen Det Arktiske Hus.

- Man jager de historiske skibe væk, så rigmænd kan komme ind med deres plastikbåde for at de (Det Arktiske Hus, red.) kan tjene penge, siger Werhner Blohm til public service-stationen.

Har ikke råd til nye priser

Ind til nu har M/S Signe Rink ligget til kaj for 1250 kroner om måneden. En ‘vennepris’ ifølge Anders Dylov, bestyrelsesmedlem i Det Arktiske Hus og ejer af Chroma Film.

Fremover vil prisen følge takserne, som Nordatlantens Brygge udstikker: 500 kroner om dagen i sommersæsonen - svarende til 15.000 kr. om måneden. Og 350 kroner om dagen i vinterhalvåret - svarende 10.500 kroner om måneden.

Priser, som Werner Blohm ikke har råd til at betale.

Foreningen Det Arktiske Hus har fra 1. april ansat en havnefoged til at administrere kajområdet. Her er Werner Blohm og M/S Signe Rink velkommen til at søge om en kajplads, oplyser bestyrelsesmedlem Anders Dylov.