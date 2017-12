Greenpeace jubler over international aftale

- Det her er en historisk dag for Arktis, som bestemt er værd at fejre.

Det skriver miljøorganisation Greenpeaces arktisansvarlig i Danmark, Jon Burgwald, i en pressemeddelelse, efter en vigtig international aftale om at beskytte det centrale Arktiske Ocean mod kommercielt fiskeri er netop blevet indgået i Washington DC.

Det er Danmark, som sammen med USA, Canada, Norge, Rusland, England, Island, Japan, Sydkorea, Kina og EU, blevet enige om at fritage et område på hele 2,8 mio. km2, svarende til hele Middelhavet, fra industrielt fiskeri i 16 år.

- Millioner af mennesker fra hele verden har gennem lang tid bakket op om vores kampagne Save the Arctic, og det er blandt andet takket være dem, at det unikke område på toppen af verden nu bliver sikret mod ødelæggende fiskeri, fremhæver Jon Burgwald.

Beskyttelse imod olieudvinding

Den juridisk bindende aftale bliver efter de 16 år automatisk forlænget hvert femte år, medmindre der sker indvendinger fra et land, eller der indgås en fiskeriaftale, der er baseret på videnskabelige råd og anbefalinger.

- Det er afgørende, at alle lande nu ratificerer aftalen og bakker op om beskyttelse af det sårbare Arktis på den lange bane. Vi ønsker alle lande bag aftalen tillykke og forventer, at de næste 16 år vil blive brugt fornuftigt på at opnå enighed om permanent beskyttelse af det centrale Arktiske Ocean, ikke bare fra kommercielt fiskeri, men også fra andre aktiviteter som f.eks. olieudvinding, påpeger den arktiske ansvarlig i Greenpeace.

Beskyttelse af havområder

Presset fra klimaforandringer og fiskeri betyder, at der er øget behov for at beskytte Arktis. Det isskjold, der engang dækkede det høje nord, smelter i stigende grad. Hele 40 procent af det område, som den netop indgåede aftale omfatter, har i de seneste somre ligget åbent og isfrit hen.

- Aftalen i dag er et kæmpe skridt i den helt rigtige retning for det centrale Arktiske Ocean, og nu er det afgørende, at de selvsamme lande også bakker op om de igangværende forhandlinger i FN-regi, der gerne skulle munde ud i en global aftale for beskyttelse af alle havområder i internationalt farvand. Det er vigtigt, at de forhandlinger nyder bred politisk opbakning, også fra Danmark, lyder det fra Jon Burgwald.

Aftalen for Arktis kommer samme dag, som en tidligere aftale om beskyttelse af et 1,5 millioner km2 stort område på den anden side af kloden, nemlig i Antarktis, træder i kraft.