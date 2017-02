Greenland Water Taxi udvider forretningen

Turister og borgere i Qaqortoq får snart mulighed for at leje en taxa-båd.

Greenland Taxi har nemlig udvidet deres forretning, og opstarter Qaqortoq Water Taxi.

Udvidelsen sker i et samarbejde med virksomheden 60 North Greenland, der i forvejen råder over 4 skibe og således også vil kunne løse flere forskellige opgaver, oplyser Greenland Taxi i en pressemeddelelse.

Stærk branding

Virksomheden har siden 2013 tilbudt vandtransport på timebasis i Ilulissat, og siden hen er har rederiet også opstartet i Nuuk.

- Vi har valgt at gå med i et samarbejde med Water Taxi, fordi synligheden og brandingen af konceptet omkring bådcharter står stærkt, og det vil vi gerne være en del af, siger ejer af 60 North Greenland, Rasmus C. Rasmussen.

I Qaqortoq vil man sejle Water Taxi med en Bella 700 Patrol, samme model som man i 2017 vil kunne møde i Diskobugten.

