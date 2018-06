Greenland Ruby: Optimisme trods røde tal

Redaktionen Fredag, 15. juni 2018 - 07:02

Regnskabstallene hos Greenland Ruby er omtrent lige så blodrøde, som de ædelsten selskabet udvinder. Selskabet kom ud af sidste år med et underskud på 87 millioner kroner.

Det skriver Sermitsiaq.

Men trods en årberetning, hvor man direkte advarer om selskabets fortsatte drift, er formanden for selskabet, Gunnar Moe, meget sikker i sin sag:

- Der er ingen grund til store bekymringer, og vi har ingen planer om at stoppe. At vi til tider kan have en anstrengt økonomi, er en helt anden sag, siger han til Sermitsiaq.

- Det skyldes, at det har taget meget længere tid at komme ud i markedet, end det vi troede. Vi er meget afhængige af at et godt og rigtigt markedsarbejde. Samtidigt har markedet ændret sig betydeligt de sidste år, noget som har ført til, at vi har måttet gøre tingene anderledes, end hvad vi oprindeligt havde sat os for, og det har kostet mange penge.

Gunar Moe siger til Sermitsiaq, at Greenland Ruby står lige foran et større gennembrud.

