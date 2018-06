Greenland Holding har overvundet tabet af indtægter fra Pituffik

Walter Turnowsky Fredag, 22. juni 2018 - 09:28

Greenland Holding skal styrke den økonomiske udvikling ved dels at yde vækstlån og dels at hjælpe iværksættere i gang.

Og selvom selskabet ikke længere får indtægter fra servicekontrakten på Pituffik, så kan det yde støtten med uformindsket styrke. Det fremgik på generalforsamlingen, som blev holdt i går.

Greenland Holding har været medejer af Greenland Contractors og med tabet af servicekontrakten på Pituffik, har selskabet sidste år mistet en del af indtægterne derfra. Og i år kommer der i sagens natur slet ikke flere penge.

Skal styrke vækst og lokal medejerskab

På den baggrund betegner bestyrelsens formand, Christian Motzfeldt årets overskud på 16,2 mio kr. før skat (10,2 mio. kr. efter skat) som et tilfredsstillende resultat.

LÆS OGSÅ: Der er grøde blandt iværksætterne

Greenland Holdings strategi, som bestyrelsen vedtog for nogle år siden, skal sikre fortsat stabil indtjening, så der er ressourcer til at investere i fremtiden.

– Vi investerer i virksomheder og projekter, der kan skabe arbejdspladser, vækst og markant, grønlandsk medejerskab, sagde Christian Motzfeldt i sin beretning og lagde vægt på, at det er nødvendigt med et solidt fundament for at kunne investere i nye virksomheder med høj risiko.

- Vores egenkapital er omtrent 314 mio. kr. Det er vores fundament – vores ’økonomiske muskler’ – kan man sige. De giver os styrken til at være en stærk samarbejdspartner. Ikke kun for grønlandske iværksættere og virksomheder, men især over for internationale partnere: Vi er den stærke lokale forankring, der efterspørges – og som er nødvendig for at sikre solidt grønlandsk medejerskab af de værdier, der skabes.

LÆS OGSÅ: Greenland Holding overtager aktier i Grønlandsbanken

Bedre balance

Med Greenlands Holdings lån til flere projekter, er der i Christian Motzfeldts øjne kommet en bedre balance mellem det udenlandske og det lokale engagement.

– Derfor arbejder vi også på, at vores økonomiske fundament fortsat vokser, så vi kan matche udenlandske investorer.

Datterselskabet Greenland Ventures vækstlån, som ventureselskabet udviklede for at udfylde et behov hos virksomheder, er kommet godt fra start: Især til vækstprojekter og til ejer- og generationsskifte er vækstlån velegnede som en del af den samlede finansiering.

Greenland Holding forventer at resultatet for 2018 bliver et overskud på et samme niveau, som i 2017. Det endelige resultat afhænger af værdiudviklingen i de underliggende selskaber.

Der var genvalg til bestyrelsen, som består af formand Christian Motzfeldt, Taitsianguaq Olsen, Hanne Kristiansen, Vitta Motzfeldt og Merete Lundbye Møller.