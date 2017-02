Great Greenland præsenterer yngre look i ny kollektion

For tredje år i træk har kjolemager og couture-designer Jesper Høvring designet Great Greenlands A/W kollektion. Det er en mere trend kollektion, der er blevet skåret ned til det mest essentielle.

- Størrelsesmæssigt bør man kalde årets kollektion en kapselkollektion. Den består af i alt syv forskellige styles, hvor de tidligere kollektioner har talt adskillige flere. Det, der står tilbage er en super skarp kollektion, der er sporty og et moderne islæt som ingen tidligere Great Greenland kollektioner har haft, siger administrerende direktør Ditte Sorknæs.

Mod det moderne og sporty

Jesper Høvring har arbejdet med kollektionen for Great Greenland i efteråret; i tæt samarbejde med Great Greenlands erfarne syersker og buntmagere.

- Jeg har denne gang taget mere udgangspunkt i naturen i Grønland. Hannah er tegnet med stærk inspiration fra isbjergene og den vilde natur, jeg har mødt deroppe. Nanok er en isbjørn, men jeg har gjort den skarpere og mere grafisk for at understrege det sporty look. Kollektionen er denne gang i det hele taget mere moderne og sporty. Den er yngre. Og jeg har med kollektionen haft et klart fokus på, at disse pelse også skal kunne bruges til hverdag, fortæller designer Jesper Høvring.

Alle syv pelse er lavet i kombination med andre materialer; læder, uld og pels. Prisniveauet ligger mellem 5.400 DKK og 10.500 DKK.