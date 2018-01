Great Greenland direktør stopper

Ditte Sorknæs har sagt op hos Great Greenland umiddelbart før jul. Det fremgår af et opslag på den professionelle netværksside LinkedIn.

Det fremgår også, at det ikke skyldes at hun har et andet job på hånden. Hun skriver nemlig, at hun har brugt årets første dage på at finpudse sit CV.

Ditte Sorknæs blev ansat som administrerende direktør i februar 2016, og siden har hun arbejdet på at genrejse, den dengang skrantende virksomhed.

Great Greeland kom ud af 2015 med et underskud på 24 millioner kroner, hvilket var dert fjerde år i træk med underskud. Året efter var det vendt til et lille overskud på 600.000 kroner.