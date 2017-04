GOG flot fra start i slutspillet

GOG skød slutspillet i 888 Ligaen godt i gang lørdag, da det hjemme blev til en 28-26 sejr over Skjern Håndbold.

GOG vandt slutfasen

GOG var ellers bagud i det meste af opgøret, men i slutfasen skruede hjemmeholdet op for tempoet og effektiviteten og hentede begge point.

Efter grundspillets 26 runder skal de otte bedste klubber dyste i slutspillet, hvor der spilles i to grupper.

Åbningen på slutspillet stod i gruppe A, og de to point til GOG betyder, at Aalborg Håndbold og GOG har to point i gruppen.

Aalborg uden kamp

Aalborg har dog ikke spillet endnu, mens Skjern efter ét opgør har et enkelt point, og KIF Kolding København uden at have spillet endnu har nul point med over fra grundspillet.

Det var en tæt forestilling i kampens første kvarter, hvor hjemmeholdet var bagud 8-9.

Hektisk slutfase

24-24 lød stillingen med fem minutter igen. Lasse Mikkelsen brændte et straffekast for Skjern ved 26-26 og halvandet minut igen, og så kunne Gøran Søgaard Johannesen med to scoringer i stedet sikre sejren i slutfasen.