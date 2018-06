Det gør ondt på barnet hvis mor bliver slået

Redaktionen Fredag, 08. juni 2018 - 06:46

Det har store konsekvenser for børn at vokse op i et hjem med vold.

Voldsudsatte børn har større risiko for at udvikle Posttraumatisk stresslidelse, og danske undersøgelser viser, at børnene klarer sig dårligere i skolen end deres klassekammerater. Det gælder ikke kun børn, der udsættes for fysisk vold, men også børn, der oplever vold rettet mod andre i hjemmet.

- Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Den psykiske vold, som børn udsættes for, når de oplever den ene forælders vold mod den anden, kan trække spor langt ind i ungdoms- og voksenlivet. Der er stor risiko for, at børnene tager den voldelige adfærd med ind i fremtidige parforhold, siger Nuka Fleischer, som er afdelingsleder i Mælkebøttecenteret – en af organisationerne bag Kattunneq.

Vold mod børn 62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold.

27 % af de 15-18-årige har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år.

Børn, der oplever vold i familien, klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver end deres jævnaldrende.

Børn, der oplever vold i familien bliver 1½ gang så ofte diagnosticeret med PTSD end deres jævnaldrende (målt på børn i tilsvarende socialgrupper). KILDE: Kattunneq

Ifølge de grønlandske krisecentres årsopgørelse flyttede 200 børn på krisecenter med deres mor i 2016. Når medarbejdere fra alle de grønlandske krisecentre samles i næste uge i Qaqortoq til et kursus, Kattunneq står bag, er et af programpunkterne ”At tale med børn”.

- Børn, der flytter på krisecenter med deres mor, har behov for at blive set, hørt og mindet om, at volden aldrig er deres skyld. Derfor er det væsentligt, at krisecentermedarbejderne taler med børnene om deres oplevelser i hjemmet og støtter dem i at bearbejde de traumer, som de bærer rundt på. Det er en del af baggrunden for, at vold og børn har været et gennemgående tema i alle de kurser, vi har holdt for krisecentermedarbejderne i Kattunneq, siger Nuka Fleischer, som underviser på kurset.

Kattunneq har i fem år sikret efteruddannelse af de grønlandske krisecentermedarbejdere. Kurset i Qaqortoq er det niende af sin slags og finder sted den 12.-15. juni. Den 14. juni vil andre lokale fagfolk, som møder voldsudsatte familier i deres arbejde, deltage.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark.