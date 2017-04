Godthåb Bryghus vil indtage Kina

Eksportfremstødet er arrangeret af det danske generalkonsulat i Kina, og på turen bliver de små bryggerier informeret om de barrierer og udfordringer, det enorme øl-marked indeholder.

Præsentation af arktisk øl

Der bliver imidlertid også mulighed for at præsentere sin øl for kinesiske kunder og distributører. De tre storbyer er Shanghai, Guangzhou og Beijing.

Bryggeridirektør Nicolai J. Nissen fra Godthåb Bryghus ser frem til turen, der er blevet muligt, fordi det nationale erhvervsråd, Greenland Business A/S, har støttet turen økonomisk.

- Det er meget spændende. Kina er et interessant marked og jeg er glad for at blive inviteret med på denne tur af det danske generalkonsulat, siger Nicolai J. Nissen til Sermitsiaq.AG.

Eksportchef ansat

Tidligere på året ansatte bryggeridirektøren en eksportchef, og eksportstrategien er for nylig blevet lagt fast med, hvilke produkter og emballagetyper der skal satses på, og kundegruppen er blevet afgrænset, så virksomheden ikke kommer til at bruge unødige kræfter.

- I Kina vil det eksempelvis være hotelbarer, som vil være interessante. Vi må jo erkende, at vi aldrig kan komme op på en kapacitet, hvor det er supermarkeder, vi kan levere til, oplyser bryggeridirektøren. Arktisk øl er en specialitet, som nogle gerne vil markedsføre sig med, og så kommer prisen typisk i anden række.

Dåseøl-produktion

Til sommer regner han med at producere den første ladning af 33 cl. øl på dåse, som skal eksporteres.

Mikrobryggeriet eksporterer i dag til Island og Danmark.