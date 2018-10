Godt nyt: Flere flyvninger til og fra Kangerlussuaq

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 01. oktober 2018 - 11:15

Siden onsdag har radioustyret i Kangerlussuaq skabt udfordringer i lufttrafikken herhjemme. Det har givet både forsinkelser og aflysninger.

Men nu skriver Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse, at der nu kan foretages fire starter eller landinger i timen i Kangerlussuaq, i stedet for to starter eller landinger i timen.

- Vi arbejder i Mittarfeqarfiit på at få de sidste restriktioner ophævet så der igen kan indføres normal beflyvning af Kangerlussuaq Lufthavn, udtaler driftsdirektør i Mittarfeqarfiit, Niels Grosen, i en pressemeddelelse.

Normaliseret trafik tirsdag

Det oplyses, at der er opsat midlertidigt radioudstyr fra Island, og der arbejdes nu på at få en sidste teknisk godkendelse for at ophæve restriktionerne.

Det betyder, at Air Greenland kan foretage flere flyvninger.

- Som Mittarfeqarfiit har meldt ud, så kan er restriktionerne på ankomster og afgange lempet til fires fly i timerne, hvilket stort set normaliserer vores trafikprogram fra i morgen, tirsdag. Dermed vil vi fra i morgen flyve efter det planlagte program, hvor vejret også ser fornuftigt ud i store dele af Grønland, oplyser Air Greenlands kommunikationschef Katrine Hjelholt Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.