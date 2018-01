Godt nytår - verden rundt

2017 nærmer sig sin afslutning her i Grønland. Nogle steder er man i fuld gang med at fejre 2018, mens man andre steder allerede er ved at sove rusen ud.

Særlig dag

Billedbureauet AP har et stort netværk af fotografer verden over, der har været med til at forevige den helt særlige dag, hvor årstallet bliver udskiftet.

Redaktionen i mediehuset Sermitsiaq.AG vil gerne ønske alle vore trofaste læsere og abonnenter, samarbejdspartnere og annoncører et godt nytår.

Forstærket indsats

Vi kan afsløre, at vi i det nye år vil forstærke den journalistiske indsats med flere nye tiltag. Mere herom kort inde i det nye år.

Pas på

I mellemtiden: Pas på nytårskrudtet - kom godt ind i det nye år.

Se fotogalleri verden rundt, som APs fotografer oplevede den i dag, under denne artikel: