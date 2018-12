Godt nyt til Nordgrønland fra RAL

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 12. december 2018 - 13:09

Har man købt julegaver, der er på vej med skib til Upernavik eller Uummanaq, så kan man roligt læne sig tilbage og nyde julestemningen uden at være nervøs for, om julegaverne nu også kommer til at ligge under træet den 24 december.

RAL oplyser nemlig, at de sidste skibe til Upernavik og Uummanaq anløber havnene i planlagt tid.

Det er på trods af tidlig havis i området langs den nordlige del af vestkysten som i november fik RAL til at udmelde, at isen muligvis kunne blive et problem, men det er altså ikke blevet tilfældet.

Storm i syd

Længere sydpå ser det lidt anderledes ud. Her døjer man ikke med is, men med kraftige storme.

Det har betydet, at RAL i går annullerede skibet Malik Arctica’s anløb til havnen i Nanortalik. I stedet forsatte Malik Arctica nordpå.

Men frygt ej. Godset, der skulle have været i Nanortalik i går, ankommer efter planen søndag den 16. december med skibet Irena Arctica.