Godt nyt til Nanook-fans: Nanook går snart i studiet

Det er snart fire år siden at Nanook udgav deres 3. album ‘Pissaaneqaqisut’, og i år er det ti år siden, at bandet for første gang gik på scenen til den første Akisuanerit Festival i 2008.

Nu er bandet klar til at gå i studiet og de har valgt at tage til Island i februar måned.

Det meddeler bandet i en pressemeddelelse.

Indspilning i Island

Bandet har valgt at indspille deres 4. album hos den islandske producer Arnar Gudjónsson fra Aeronaut Studios, som har arbejdet med verdenskendte Kaleo.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i studiet, især fordi der er så mange som venter på nyt materiale fra os og vi ser det som vigtigt at anvende vores kontakter og musikalske venner i norden, så vi kan udveksle gode ting, siger Frederik K. Elsner fra Nanook og fortsætter:

- Vi er meget inspireret af den islandske musikscene og der er en god grund til at de har flere navne som kommer udover landets egne grænser. De har en sound som ingen andre. Blander man Nanooks musik ind i det, kan det gå op i en højere enhed for os, og det ser vi frem til at eksperimentere med derovre.

Musikstilen vil ikke ændre sig helt

Nanook, som er vant til at levere rock, pop og lidt mere melankolsk musik, har i følge Frederik K. Elsner ikke tænkt sig at ændre sig helt:

- Men kan allerede sige at man kommer til at høre udvikling i selve spillestilen, da dagens musik har bevæget sig meget fra da bandet startede, siger Frederik K. Elsner.

Hvad teksterne kommer til at omhandle vil bandet ikke ud med, men kan nævne at albummet kommer til at udnytte teknologiens fremgang indenfor nye rytmelyde og stemningsfulde inputs til sangene.