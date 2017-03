Godt nyt for bilister og boligejere

Literprisen sænkes med 20 øre for alle tre brændstoffer. For

Femte prisfald siden 2014

Siden september 2014 er prisen faldet fem gange som konsekvens af, at verdensmarkedspriserne er faldet.

Prisen pr. 1. april:

Gasolie/diesel: fra 5,75 kr. til 5,55 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Petroleum: fra 5,86 kr. til 5,66 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Benzin: fra 5,60 kr. til 5,40 kr. pr. liter, incl. miljøafgift på 10 øre/l.

Flybrændstof (Jet A-1) fra 5,78 kr. til 5,58 kr. pr. liter.

Samfundet sparer 135 millioner kroner

- Brændstofpriserne er faldet med 1,10 kroner pr. liter siden sommeren 2014, oplyser Polaroil i en pressemeddelelse.

Prisnedsættelsen betyder, at det for hele samfundet årligt er blevet 135 millioner kroner billigere at købe brændstof.

- Prisændringen skyldes hovedsageligt billigere sikring af brændstofpriserne for 2017 i DKK og dermed lavere indkøbspriser på brændstof i forhold til 2016. Denne ændring består af en prisreduktion på indkøbspriserne i USD og en stigning i USD/DKK kursen, oplyser selskabet.

Kraftig nedgang i brændstofforbruget

Polaroil kan samtidig oplyse, at brændstofforbruget er reduceret kraftigt til 75 procent af liter-omsætningen i 2009, hvilket skyldes indførelse af vandkraftværker og bedre isolering af bygninger og huse. Dog stiger forbruget af benzin specielt nord for polarcirklen.