Gode råd før det sker: Pas på bådtyven

Trine Juncher Jørgensen Mandag, 18. juni 2018 - 13:11

Selv om antallet af tyverier fra lystbåde er faldet de seneste år, er der fortsat udfordringer med at bådeejere får stjålet mad, sodavand, rifler, kikkerter og meget andet. Det er især i weekenden og om natten, at der begås tyverier fra lystbådehavne. Derfor opfordres bådeejere til at tjekke båden igennem og tage de løse genstande med sig, inden man forlader båden efter en sejltur.

I Kalaallit Forsikring præciserer direktør Dora Drechsel, at der er forskel på, hvordan forsikringen dækker afhængig af, om der er tale om fastmonteret udstyr eller effekter, som er medbragt ombord på båden.

Husk at aflåse genstande

– Der er forskel på, om det er effekter, som betragtes som en del af båden for eksempel fastmonteret udstyr, regningsveste og kikkerter, som betragtes som en del af båden. Her skal der være tegn på opbrud af dør eller lås, for at forsikringen dækker de ting, der er i båden. Er der tale om effekter, man har taget med på sejlturen som for eksempel tøj, riffel og håndholdt radio, så skal de være forsikret særskilt, for at forsikringen dækker. Det vil sige, i sådanne tilfælde er der tale om tilvalg til bådforsikringen. Det er vigtigt at sige, at sådanne løse effekter skal være aflåst i et rum eller skab inde i båden for, at forsikringen dækker tyveri. Har man ikke et aflåst rum eller skab ombord på båden, er rådet, at man tager det med hjem efter hver sejltur. I åben jolle er rådet, at man enten har en fastmonteret kasse i båden, man kan låse effekterne ind i – eller at man tager det med hjem efter hver sejltur.

13 gode råd før det sker

Efterlad ikke båden i et mørkt og afsidesliggende havneområde. Et havneområde med god belysning giver tyven dårlige arbejdsforhold Lås båden til fortøjningspladsen med en solid kæde. To kæder er bedre end én Sæt lås på påhængsmotoren. Har du en større påhængsmotor, kan du sætte en særlig låseanordning på. Du kan også fjerne en vigtig motordel, så påhængsmotoren ikke kan startes. Det handler også om at gøre det vanskeligt at afmontere motoren. Små påhængsmotorer bør du tage med hjem. Gør det svært at starte motoren. En startspærre gør det besværligt for tyven at stjæle din båd. Du kan eventuelt fjerne en vigtig motordel, så motoren ikke kan startes. Lås roret fast. Drej roret/rorpinden i borde, så båden ikke kan bugseres. Sæt en stålkæde eller wirelås på. Brug om muligt låse, der er godkendt af for eksempel forsikringsselskaberne Har du en sejlbåd, så lås centrale dele fast, så sejlet ikke kan hejses Mærk din båd enten med synlig og/eller usynlig mærkning. Båden bliver lettere at identificere for politiet og sværere at afsætte for tyven Mærk det elektroniske udstyr. Det gør det sværere for tyven at afsætte udstyret I sæsonen kan det være en god idé at montere et tænd/sluk-ur i bådens kabine, når du er væk i længere tid. Husk også at give naboen besked, når du er bortrejst Synligt udstyr frister tyven. Værdifuldt udstyr som redningsveste, regntøj, cykler, spilhåndtag og løst tovværk m.m. bør du altid låse inde i din kistebænk eller lignende. Tøm altid båden, når du forlader den i længere tid Suppler eventuelt båd og motor med en GPS-tracker Hvis du har en trailer, så brug en godkendt CE-lås

Kilde: stopindbrud.dk

Læs hele specialtillægget Motoori ganske gratis – klik her

Læs blandt andet: