Gode ferieråd: Pas på dit betalingskort

Redaktionen Mandag, 09. juli 2018 - 13:59

Det er ferietid og dermed højsæson for brug af betalingskort i udlandet. Inden afrejsen er det en god idé at ofre lidt opmærksomhed på sine kort, så man undgår at havne i en uønsket situation på ferien.

Før ferien

Sørg for alternative betalingsformer

Det er en god idé at have et alternativt betalingsmiddel med, hvis du mister dit kort, får det stjålet eller spærret. Vi anbefaler et ekstra betalingskort, fordi det er nemmest at have med at gøre.



Læs kortbetingelserne inden afrejse

Kortbetingelserne kan variere fra kortudsteder til kortudsteder og fra korttype til korttype, så det er klogt på forhånd at sætte sig ind i, hvor høj kortets beløbsgrænse er, hvad det koster at hæve på kortet osv. Mange kortselskaber tilbyder en række ekstra services til sine kunder, fx rejse- og bagageforsikring.



Tjek udløbsdato

Du bør kontrollere udløbsdato på dit kort i god tid, inden du rejser, så du er sikker på, at du kan bruge kortet under hele rejsen.



Informér evt. bank/kortudsteder

Fortæl banken eller kortudsteder om ferieplanerne, hvis du skal være på ferie i længere tid og kommer til at have et atypisk forbrug på dit kort. Oplys for eksempel kontaktinformationer, hvis der skulle opstå en situation, hvor banken har behov for at komme i kontakt med dig.



Stadig flere banker anvender 'geo-blokering', der gør det muligt for kortholderen at lukke ned for brug af betalingskortet i områder, man ved, man ikke vil befinde sig, via sin netbank/mobilbank.



Opdater dine kortoplysninger

Har du fået nyt betalingskort fornyelig, bør du overveje, om du har indgået i abonnementer, hvor betalingen sker via dit betalingskort. Ønsker du, at disse betalinger fortsat skal ske automatisk via dit betalingskort, skal du opdatere dine kortoplysninger på alle abonnementer, som du har indgået.

Under ferien

Pas på PIN-koden

Nøjagtigt som herhjemme gælder det også i udlandet om at holde et vågent øje med omgivelserne, når du taster din PIN-kode. Hold hånden hen over tastaturet, når du taster koden.



Hold øje med kortet

Ligesom du skal være varsom med at beskytte PIN-koden, skal du så vidt muligt heller ikke slippe kortet af syne i forbindelse med betalinger. Vi anbefaler også, at du jævnligt kontrollerer, at du ikke har mistet dine kort.



Opbevar ikke alle dine kort sammen

Kort skal opbevares med samme påpasselighed som kontanter, pas, sygesikringsbevis og lignende.



Kontroller kvittering

Du bør kontrollere dine kvitteringer og sørge for, at de altid er udfyldt, før du skriver under. Gem kopier af alle dine kvitteringer og automatudtræk, så du kan tjekke din konto efter endt rejse.



Hvis kortet er bortkommet eller du har mistanke om misbrug

Reagér øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet eller du får mistanke om, at det kan være mis-brugt. Kontakt hurtigst muligt din bank/kortudsteder. Uden for bankens åbningstid kan du kontakte Nets på telefon: 44 89 29 29 (Dankort, Visa/Dankort, Visa Elektron) eller 44 89 27 50 (MasterCard, Maestro og American Express).



Kend beløbsgrænserne

På Visa/Dankort kan du ved udenlandske betalinger kun bruge 25.000 kroner i løbet af 30 dage - både i hæveautomater og som betalinger. Bliver beløbsgrænsen overskredet, vil kortet blive afvist. Bliver du ramt af denne grænse, kan du kontakte din bank, som måske kan hjælpe dig, så du fortsat kan betale med dit kort. Desuden kan du højst hæve 2.000 kr. om dagen på dit Visa/Dankort i kontantautomater.

Har du et andet internationalt kort med på rejsen, så tjek beløbsgrænsen i dine kortholderregler, der typisk er tilgængelige på din banks hjemmeside.



Danske kroner kan være dyrere

Nogle udenlandske butikker tilbyder, at du kan vælge mellem at betale beløbet i danske kroner eller den lokale valuta, når du bruger dit kort. Bemærk, at det ofte er lidt dyrere at vælge beløbet i danske kroner. Til gengæld ved man med det samme, hvad man har brugt og slipper for at regne om.

Efter ferien

Hold øje med kontoen

Gem dine kvitteringer og hold lidt ekstra øje med din konto efter ferien. Stemmer transaktionerne ikke med det, du har brugt kortene til, skal du øjeblikkeligt gøre indsigelse over for din bank eller kortudsteder.