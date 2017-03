GME: Uranmine er ufarlig

Fem miljøorganisationer har for to uger siden skarpt kritiseret den foreløbig miljøraaport for mineprojektet på Kuannersuit.

I en mail til DR Nyheder afviser GMEs direktør John Mair kritikken. Samtidig opfordrer han til at vente med debatten til den endelige miljørapport bliver sendt i høring.

LÆS: Hemmelig uranrapport offentliggjort

GME afviser spredning af radioaktivitet

De fem miljøorganisationer, deriblandt Avataq og Urani Naamik valgte 10. marts at offentliggøre dele af den foreløbige VVM-undersøgelse af den planlagte mine til udvinding af uran og sjældne jordarter på Kuannersuit.

Offentliggørelsen var ledsaget af en kritik, hvor miljøorganisationerne pegede på, at de mener, at der er risiko for at radioaktiviteten kan blive spredt igennem luften og vandet. Derudover mener de, at opbevaringen af restprodukter på bunden af en sø er uforsvarligt.

LÆS: Ekspert frygter radioaktivt mudderskred

Alle disse kritikpunkter afviser John Mair blankt.

- Vi har lavet en meget detaljeret undersøgelse, som viser, at stigningen i omfanget af stråling i forbindelse med minen vil være ubetydelig, skriver han til DR Nyheder.

Samtidig betegner han opbevaringen af restprodukterne, de såkaldt tailings på bunden af Taseq-søen som 'nærmest ideel'.

LÆS: GME standser VVM-aktindsigt

Endelig rapport i efteråret

GME har indsendt VVM-rapporten til råstofmyndighederne før jul. Men miljøstyrelsen for råstoffer har bedt om yderligere oplysninger inden rapporten kan sendes til høring. Overfor DR vurderer John Mair, at den endelige rapport vil være klar i løbet af efteråret.

LÆS: Råstofmyndigheder vil have flere oplysninger fra GME

GME har modsat sig en aktindsigt i den foreløbige miljørapport. I starten af marts gav miljøstyrelsen for råstoffer så AG og DR afslag på aktindsigten efter at de i første omgang havde givet DR tilsagn og tilsendt dem rapporten. Herefter valgte miljøorganisationerne at offentliggøre oplysningerne fra VVM-rapporten.