GME skal levere flere baggrundsoplysninger til VVM

Det er baggrundsoplysningerne om miljøets tilstand, som Miljøstyrelsen for Råstofområdet gerne vil have uddybet af Greenland Minerals and Energy (GME).

I december afleverede GME sit udkast til en miljøvurdering (VVM) af den planlagte mine til udvinding ad uran og sjældne jordarter. Siden har Miljøstyrelsen for Råstofområdet gennemgået udkastet.

LÆS: GME: Uranmine er ufarlig

Baggrundsolysninger om miljøet

Efterhånden som de har tygget sig igennem det omfattende materiale, har de udbedt sig yderligere oplysninger om projektet.

_ Vi har spurgt ind til alle baggrundsoplysningerne. Det gør vi altid i forbindelse med gennemgangen af, om et VVM-udkast er tilstrækkeligt dækkende for et projekt til offentlig høring, forklarer styrelseschef Najaaraq Demant-Poort fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet i en mail til Sermitsiaq.AG.

Retningslinjerne for VVM-redegørelser i forbindelse med mineprojekter forklarer, at redegørelsen skal indeholde en grundig beskrivelse af miljøets tilstand inden mineprojektet går i gang.

Og det er disse data, som Miljøstyrelsen for Råstoffer ønsker præciseret.

- Overordnet gennemgår vi altid relevante baggrundsdata om f.eks. dyreliv, planteliv, vind - og vejrforhold, vand, støv, mv. - det står også beskrevet i VVM-retningslinjerne, som er offentligt tilgængelige på internettet, siger Najaaraq Demant-Poort.

LÆS: Hemmelig uranrapport offentliggjort

Normal fremgangsmåde

Det er en helt fast procedure, som også er beskrevet i retninglinjerne, at selskabet afleverer et udkast til VVM-redegørelsen og at Råstofstyrelsen herefter gennemgår den og beder om yderligere oplysninger.

- Ved alle projekter gennemgår vi overordnet materialet. Vi stiller opklarende og uddybende spørgsmål i dialog med selskabet. Vi vurderer på den måde, om materialet lever op til retningslinjerne og er tilstrækkeligt dækkende for projektet til at komme i offentlig høring, skriver styrelseschefen.

Det er op til GME at vurdere, hvordan de vil frembringe de manglende data. Miljøstyrelsen stiller således ingen krav om, hvorvidt der skal foretages yderligere feltundersøgelser eller ej.

Muligvis endelig rapport i efteråret

Najaaraq Demant-Poort har derfor på nuværende tidspunkt ikke noget bud på, hvornår VVM-redegørelsen, og dermed GMEs ansøgning kan sendes i høring.

GME har imidlertid i sidste uge sagt til DR. at de regner med at have den endelig rapport klar i efteråret i år.