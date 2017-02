GME aktier stiger kraftigt

Prisen på aktier i Greenland Minerals and Energy er steget kraftigt i år. Det fremgår af af den australske nettjeneste proactivinvestors.

I løbet af januar er aktierne steget med 88 procent fremgår det af hjemmesiden. Siden er aktierne steget yderligere på den australske fondsbørs ASX, så de i går blev handlet til kurs 0,15. Ved starten af året lå de på kurs 0,06.

Det er et klart tegn på, at tilliden til, at minen på Kuannersuit/Kvanefjeldet bliver til noget, er stigende blandt investorerne. Der skal som bekendt udvindes både uran og sjældne jordarter.

Shenghe-opkøb af GME-aktier

Stigningen i kursen hænger formentligt sammen med den alliance som GME i efteråret indgik med kinesiske Shenghe.

Shenghe købte en andel på 12,5 procent af GME. Det skete til kurs 0,037.

Shenghe har en option på at købe 60 procent af aktierne i GME.

GMEs generalforsamling godkendte i december denne handel.

Miljøvurdering ikke godkendt

Alt imens arbejder GME fortsat på en ansøgning om udnyttelsestilladelse. Hidtil har råstofmyndighederne ikke været tilfredse med den miljøvurdering (VVM), som GME har afleveret.

De har derfor bedt om yderligere oplysninger i VVM-redegørelsen, inden ansøgningen kan sendes i høring.