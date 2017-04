GM i langrend afsluttet med lange distanceløb

Grønlandsmesterskaberne i langrend, der blev afviklet i Aasiaat, er nu afsluttet.

Den kun 14-årige Ukaleq Slettemark fra NSP Nuuk, datter af landstrænerne i langrend, Øystein og Uiloq Slettemark, vandt damernes 30 kilometer i klassisk stil.

Hendes mor, Uiloq Slettemark fra NSP Nuuk sluttede som nummer to, og Paneeraq Sandgreen fra ASP Aasiaat blev løbets nummer tre.

Hos herrernes 50 kilometer klassisk vandt Martin Møller fra NSP Nuuk, mens Øystein Slettemark blev nummer to, og Frederik Petersen fra ISP Ilulissat kom som nummer tre.

Det har været en god sæson

Der var overskyet vejr, og det sneede lidt med meget svag vind lørdag hele dagen, med temperatur på omkring minus 5 og minus 10 grader, som var perfekt til lange distancer.

Landstræner i langrend, Øystein Slettemark fortæller, at det har været en god sæson for langrendsløberne.

- Der har været gode sneforhold i byer hvor der er langrendsklubber, og der har været mange konkurrencer. Det betød, at mange skiløbere har forberedt sig, godt inden grønlandsmesterskaberne, og man kan se, hvem der har haft udholdenheden for at gennemføre alle forberedelserne, igennem hele sæsonen, fortæller han.

Efterlyser flere langrendsløbere

Men landstræneren påpeger også, at det er vigtigt at man rekruterer flere unge løbere i den nærmeste fremtid. Deri sagde han, at antallet af langrendsløbere i landet har været dalende, og det har haft sin indvirkning på præstationsniveauet generelt.

- Jo flere skiløbere jo højere bliver niveauet, fordi flere sportudøvere påvirker hindanden bedre end få, forklarer Øystein Slettemark, landstræner i langrend voksne og juniorer.

