GM i håndbold: Nuuk-damehold overrasker ved GM

Redaktionen Torsdag, 03. maj 2018 - 09:17

Hos damerne har Team Nuuk været den store oplevelse grønlandsmesterskaberne i håndbold, som i disse dage spilles i Nuuk. De unge talenter fra hovedstadsbyen er fortsat i rivende udvikling.

- God teknisk håndbold krydret med hurtighed har vi været vidne til i deres 2 første kampe. De ligger godt nok anden sidst, men de har spillet mod de stærkeste modstandere, så deres chance for at spille om guldet er stadig åben. Det kræver dog sejre i de resterende kampe, skriver Boas Møller fra Grønlands Håndbold Forbund.

Dagens første damekamp stod imellem N-48 fra Ilulissat og SAK fra

Sisimiut. SAK første an fra start til slut, sejren var aldrig i fare som

blev på 22-36 efter 8-16 ved halvleg. Rutinerede Ajaaja Bech Jørgensen førte an og scorede altså hele 13 mål for SAK, og med lidt mere præcision kunne det havet blevet til flere mål.

Dagens anden kamp udeblev også overraskelsen, da NÛK vandt en stor pligtsejr over Norsaq HC fra Aasiaat på 13-38 efter at have

ført ved pausen 2-19.

- Landsholdsspilleren Christina V. Lange var her der og alle vegne med flere gode aktioner i forsvaret, målgivne afleveringer -

dertil selv scorede 11 mål hvilket også gav titlen som kampens spiller, skriver landstræner for kvindelandsholdet Johannes Groth.

De 8 dobbelte mestre i træk GSS damer, skulle spille mod fremadstormende talenter fra Team Nuuk. Team Nuuk der med de unge spillere år efter år viser igen deres udvikling går i den rigtige retning.

- Unge spilstyre Pilunnguaq Rosing Wille viser gode takter specielt angrebsmæssigt, og det bliver spændene over de kommende år på hvilken måde hun kommer til at bygge mere på sit spil. Det blev dog en anden spilstyrer og profilen Najaaja A. Lyberth der med lidt større rutine indtog hovedrollen, siger Johannes Groth.

Efter en svag første dag, var hun i et helt anden gear i dag nummer 2.

Team Nuuk fulgte rigtig godt med i første halvleg og var på ingen måde overmatchet. GSS kunne gå til pause foran 18-13. Begge hold matcher hianden nogenlunde fysisk, dog er Najaaja A. Lyberth på et højere niveau på det felt - hvilket også blev afgørende for resultatet som endte med en ti mål sejr 33-23.

Nøglekamp mellem SAK og NÛK

Alt afhænger torsdagens kamp mellem SAK og NÛK. Hvis NÛK vinder over SAK er deres finaleplads næsten sikret. Hvorimod såfremt SAK vinder, har de reelt en chance for at opnå 6 point, i tilfælde at SAK taber til Team Nuuk.

- Så nøglekampen hos damerne er torsdagens kamp mellem SAK og NÛK. Som kampene har vist, er GSS en del foran alle de andre.

Tre klubber hos mændende

Hos herrerne er der tre klubber som skal kæmpe om finalepladsen. Det er GSS, Nagdlûnguaq og Norsaq HC, da de alle nu har 4 points efter de har spillet 2 kampe.

Alle tre klubber mangler at spille mod hinanden, så alle kampe fra nu af gælder.

- Ingen af holdene har råd til at tabe en enkelt kamp, lige til den sidste indledende kamp, lyder det fra Boas Møller.

Første herrekamp var mellem Holdfællesskabet og Norsaq HC. At se til, havde Norsaq HC lejren nok regnet med en nem opgave, idet de var meget anderledes tændte i dag, i forhold til i går. Og det skulle vise sig at næsten blive en dyr lærepenge.

- Holdfællesskabet havde teten næsten hele kampen igennem

og var yderst uheldige i flere situationer til sidst, som gjorde, at

Norsaq HC med nød og næppe kunne hive sejren hjem. Set med Norsaq HC øjne, bør dette være et "wake up call". Til næste kamp bør de møde op med den gejst de er kendte for, for vejen til finalen kan godt komme til at være problematisk ellers. For holdfællesskabet var dette en oprejsn efter kampen i går, hvor de blev blæst af banen, skriver Ingi Olsen, der er landstræner for herrelandsholdet.

Kamp nr. 2 var kampen imellem SAK og GSS. GSS er bare flere niveauer over de andre hold i turneringen og det vidste de også i dag. På intet tidspunkt lod de nogen tvivl være om, at de vil vinde. Deres fordel i turneringen er, at de kan skifte ud og friske spillere kan komme ind - en fordel andre hold ikke har, på samme måde som GSS.

Dagens sidste kamp stod imellem N48 og NÛK. Og dette skulle vise sig at være noget af en gyser. Kun en gang i hele kampen var N48 foran og det var, da de i sidste sekund af kampen fik det afgørende mål og vandt kampen. I hele 59 minutter og næsten lige så mange sekunder havde de ellers haltet bagefter NÛK - ofte med flere mål, men hver gang kom N48 tilbage i kampen.

Tidligt i kampen fik kampens spiller fra i går rødt kort for at komme ud i feltet og komme i berøring med en modstander. Men hans afløser kom godt fra kampen. I slutningen af kampen kom NÛK igen foran med 2 mål, men da det hele skulle afgøres, var det lige som ingen ville tage ansvar. Dette medførte flere fejl, som de rutinerede spillere - anført af Knud Skifte – omsatte til mål. Og da NÛK så igen kastede bolden væk i deres sidste angreb, så var banen lige som kridtet op og N48 kunne i de døende sekunder gøre det onde ved NUK og vandt med 1 mål.

Topscorere i onsdagens kampe:

Kvinder:

Ajaaja Bech Jørgensen, SAK, 13 mål

Christina V. Lange, NÛK, 11 mål

Aimannguaq Larsen, N-48, 8 mål

Aviana Kâjangmât, Team Nuuk, 8 mål

Tippu G. Rafaelsen, Norsaq HC, 7 mål

Herrer:

Ari Olsen, Team Sermersooq, 10 mål

Lars Møller, Norsaq HC, 8 mål

Inuujuk Ostermann-Søholm, Norsaq HC, 7 mål

Finn Lynge Frederiksen, SAK, 5 mål

Danny Brandt, N-48, 4 mål

Torsdagens kampe:

Kvinder:

Kl. 13.00: Norsaq HC - Team Nuuk

Kl. 16.00: SAK - NÛK

Kl.19.00: N-48 – GSS

Herrer:

Kl. 14.30: SAK – Team Sermersooq

Kl. 17.30: Nagdlunguak - Norsaq HC

Kl. 20.30: GSS- NÛK