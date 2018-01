Globalt teleprojekt satser på Nuuk

Der er tale om en global, satellit-baseret højhastigheds internetservice, og antenneanlægget bliver et ud af 30 antenneanlæg, der skal opføres rundt om i verden.

Perfekt infrastruktur

- Nuuks geografiske placering skaber en strategisk mulighed for at modtage og sende signaler mellem jorden og satellitter på den nordlige himmelsfære. Søkablet skaber mulighed for opkobling fra antennerne til et højhastighedsnetværk forbundet til et globalt netværk. Geografien og infrastrukturen ligger til grund for virksomhedens valg af Nuuk som velegnet placering, fremgår det af en indstilling, som Forvaltningen for Anlæg og Miljø har sendt til udvalget, der har møde den 22. januar.

Det fremgår af indstillingen, at Tele-Post er med i samarbejdet og optræder som udbyder og som ansvarlig for den eksisterende data-infrastruktur.

Hvem der står bag det globale setup afsløres ikke, men der er tale om en stor international virksomhed.

Placeres bag Lille Malene

Forvaltningen foreslår, at antenneanlægget kan placeres nord for anstalten bag ved Lille Malene, Quassussuaq.

- Antenneanlæggets åbne karakter vurderes at passe godt ind i det storslåede landskab nord for Quassussuaq, Lille Malene, og passer ind i de anlægsaktiviteter, som er planlagt i området, skriver den konstituerede forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen.

- Forvaltningen ser det som en fordel og et potentiale for fremtidig markedsføring af Nuuk, at en international virksomhed vælger Nuuk som placering for et banebrydende projekt indenfor telekommunikation. Kommuneplantillægget sikrer de planlægningsmæssige rammer som giver mulighed for udvidelse af aktiviteter, som radaranlægget må forvente at føre med sig, i forhold til satellit-baseret forskning, hedder det i indstillingen.

Selvstyret skal involveres

Kommunen forsikrer, at placeringen bag ved Lille Malene ikke udgør en hindring for eksisterende ski, scooter og fritidsspor fra Nuuk til udflugtsmål i Paradisdalen og videre til Nuuks bagland.

Kommunalpolitikerne kan ikke alene beslutte om antenneanlægget skal opføres. Selvstyret skal også godkende projektets etablering i Grønland.