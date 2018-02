- Jeg glæder mig til at konkurrere på den lange distance

Efter en lidt skidt start på OL, hvor en forkølelse tvang Martin Møller til at aflyse sit første løb, så er gejsten i den grad vent tilbage. I morgen gælder det nemlig kongedistancen, 50 kilometer i klassisk stil.

- Nu føler jeg mig virkelig klar. Jeg har haft mulighed for at træne godt, og har hvilet mig de seneste dag, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg er fysisk godt forberedt og har også spist og drukket godt, så nu føler jeg mig frisk, lyder det fra Pyeongchang, hvor det er aftenen før konkurrencen.

Få løb på de lange distancer

De 50 kilometer er Martin Møllers favoritdisciplin, og derfor ser han i særlig grad frem til at lade skiene glide i sporet i morgen.

- Jeg glæder mig til at konkurrere mod de bedste på den lange distance. Der er nemlig ikke så mange internationale løb over 50 kilometer.

Mental forberedelse

Men uanset, hvor godt man har trænet, og uanset hvor rutineret man er på de lange distancer, så er der en ting, der er helt sikkert:

- Det bliver hårdt.

Martin Møller røber, at han benytter et lille trick for at distancen ikke føles helt så lang og de omkring to timer bliver mere overskuelige.

- Jeg kan skifte ski to gange undervejs, så det benytter jeg til at dele distancen op i tre dele oppe i hovedet, siger han.

Top 50 er målet

Løbet i morgen er på mange måder, det som Martin Møller de seneste fire år har arbejdet målrettet hen i mod.

- Det er kulminationen, men jeg er ikke nervøs. Det er lang tid siden jeg har været nervøs, når jeg skulle løbe på ski. Det handler også om at være realistisk i sine forventninger.

For fire år siden blev Martin Møller nummer 45 ud af godt 60 deltagere. Dengang var de 50 kilometer dog i fri stil. I år er der 71 deltagere.

- Hvis jeg kommer i top 50, så bliver jeg glad.

Lidt som små drenge

Så selvom det bliver hårdt, så ser Martin Møller frem, at der også bliver de gode faser undervejs.

- Når der virkelig glider, så kan man godt nyde det. Især hvis man kan, se, at de andre har det hårdt og man kan overhale dem.

- På den måde er det stadig lidt som små drenge, der prøver at se, om man kan løbe fra hinanden.

De 50 kilometer klassisk bliver afholdt lørdag klokken 2:00 grønlandsk tid.