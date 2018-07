Glade medarbejdere hos Mittarfeqarfiit

Redaktionen Onsdag, 11. juli 2018 - 11:47

Mittarfeqarfiit har første gang i mange år fået målt medarbejdernes tilfredshed. Og selvom man altså ikke har målt på tilfredsheden, så er det åbenbart lykkedes at skabe en god arbejdsplads set med medarbejdernes øjne.

På en skala fra 0-100, scorede arbejdsglæden 74 point, hvor det at se frem til og er motiveret til at komme på arbejde scorede 80 point, mens ønsket om at være ansat i Mittarfeqarfiit om to år scorede hele 81 point. Loyaliteten fik en score på 81 point, og anbefaling til andre i at søge job i Mittarfeqarfiit ligger på 79 point, fremgår det af en pressemeddelelse fra Mittarfeqarfiit.

Motion på arbejdspladsen

- Vi finder det vigtigt at der er god trivsel på arbejdspladsen, så vi arbejder aktivt for at skabe arbejdsglæde. Det gør vi blandt andet med Sund MIT, hvor vi sætter fokus på sundhed, bevægelse og fællesskab, fortæller Marie Fleischer, administrerende direktør i Mittarfeqarfiit.

Mittarfeqarfiit blev kåret, som årets aktive arbejdsplads i 2017, hvor Sund MIT var med til at sikre at medarbejderne havde mulighed for at være fysisk aktive i løbet af arbejdsugen.

Bedre kommunikation

Konsulentfirmaet Ennova gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på vegne af Mittarfeqarfiit, og de anbefaler på baggrund af besvarelserne, at ledelsen skal have mere fokus på at kommunikere ofte og tydeligt, hvis de fortsat vil øge den gode medarbejdertilfredshed.

- Øget kommunikation er et område vi er opmærksomme, og som vi handler på. Eksempelvis har vi indført månedlige lufthavnsmøder mellem chefgruppen og lufthavnscheferne for at skabe en bedre føling med, hvad der sker i hver enkelt lufthavn. Derudover er vi i fuld gang med at arbejde med et nyt socialt og moderne intranet, som skal være med til styrke fællesånden i Mittarfeqarfiit, forklarer Marie Fleischer.

314 medarbejdere ud af de 425 har deltaget i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hvilket svarer til 74 procent.

Mittarfeqarfiit driver 13 lufthavne og 43 helikopterpladser i hele Grønland.