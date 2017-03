- Giv de gamle en bolig

Hvis Selvstyret kvit og frit kan overdrage boliger til kommunerne, så kan pensionisterne lige så godt få lejligheder foræret.

Sådan lyder det fra Partii Naleraqs Anthon Frederiksen, der har fået indsigt i en økonomi, som et pensioneret ægtepar skal få til at hænge sammen.

Fast underskud

Ifølge Anton Frederiksen får ægteparret udbetalt 6.859 kroner om måneden, men har udgifter for 10.327 kroner. Det skyldes, at de skal betale for husleje, varme, el og telefon blandt andet.

- Det er utroligt og uforståeligt, at ældre, som har tjent samfundet i mange år, kan stilles økonomisk så ringe, anfører Anton Frederiksen, der derfor har bedt Naalakkersuisut undersøge muligheden for at indgå et forlig, hvor offentlige lejeboliger overdrages for et symbolsk beløb til de borgere, der har boet til leje i Selvstyrets boliger i mere end 25 år.

Kan overdrages vederlagsfrit

Anton Frederiksen har nemlig noteret sig, at der i bemærkningerne til Finanslov 2017 fremgår, at ”Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre forhandlinger og indgå aftaler med de enkelte kommuner om vederlagsfri overdragelse af Selvstyrets udlejningsboliger med henblik på en overdragelse pr. 1.1.2018 eller efter nærmere aftale”.

- Derfor efterlyser jeg ekstraordinært tiltag for de ældre i forbindelse med overdragelse af hus eller lejlighed tilhørende Selvstyret, som de ældre har beboet eksempelvis i over 25 år, understreger Anton Frederiksen.

6200 boliger

Det fremgår desuden, at INI administrerer cirka 9600 boliger, hvoraf de omkring 6200 boliger er ejet af Grønlands Selvstyre.